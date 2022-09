Vitinha sofre falta dura, lesiona-se e é substituído no jogo do PSG

JN Ontem às 22:27 Facebook

O jogador português teve de sair ainda na primeira parte do jogo entre o PSG e o Nantes, depois de ter sofrido uma falta dura de Fábio, que viu o cartão vermelho direto.

Veja o lance:

O PSG acabou por vencer o Nantes (3-0), com bis de Mbappé e golo de Nuno Mendes.

O Lyon, com o guarda-redes português Anthony Lopes a titular, goleou na receção ao 19.º classificado, Angers, por 5-0, com 'bis' do avançado camaronês Toko Ekambi, aos 31 e 59 minutos, além de tentos de Lacazette (38), Lukeba (62) e Dembele (88).

A classificação é encabeçada pelo campeão Paris Saint-Germain, com os mesmos 16 pontos que o Marselha, mais três do que Lyon e Lens, embora estas duas equipas tenham um jogo a menos.