Vitinha tem mercado mas só sai pela cláusula

Avançado foi apontado como estando referenciado pelo Atlético de Madrid, mas a SAD do Braga fecha a porta. Preço tabelado em 30 milhões de euros.

Quando abre a janela de transferências o nome de Vitinha, avançado do Braga, surge como estando na lista de compras de vários clubes. Ainda esta semana, a imprensa espanhola noticiou que o jogador, de 22 anos, está referenciado pelo Atlético de Madrid, mas, segundo apurou o JN, não chegou nenhuma proposta à SAD minhota do clube colchonero nem de outro emblema.

Os responsáveis do Braga só admitem libertar o ponta de lança mediante o pagamento da cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. O princípio já estava estabelecido no verão e mantém-se durante a janela de transferências de janeiro. Aliás, os arsenalistas não pretendem deixar sair nenhum jogador do núcleo duro, conscientes que a equipa está a fazer uma boa carreira esta época, no segundo lugar do campeoanto, ainda em prova na Taça de Portugal e na Liga Conferência.