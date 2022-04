Vitinha volta a ser eleito o melhor médio do mês

JN Hoje às 15:04 Facebook

O jogador do F. C. Porto foi, esta terça-feira, considerado o melhor médio do mês de março.

Vitinha volta a estar em destaque. O jogador do clube azul e branco, líder do campeonato, foi considerado o melhor médio do mês de março da Liga, contabilizando 29,63% dos votos dos treinadores da competição.

O médio, que esta época já disputou 43 jogos e marcou três golos, levou a melhor sobre o companheiro de equipa Otávio (13,33%) e Pedrinho, jogador do Gil Vicente (9,63%).

É a terceira vez que Vitinha recebe esta distinção, depois de já ter sido considerado o melhor médio dos meses de janeiro e dezembro.