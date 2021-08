Vítor Baía: "Acreditamos porque temos uma equipa muito competitiva e um grande treinador"

JN/Agências Hoje às 21:28 Facebook

O antigo guarda-redes português Vítor Baía salientou esta quinta-feira que o F. C. Porto "acredita sempre", mesmo perante um "grupo extremamente difícil" na Liga dos Campeões de futebol, com Atlético de Madrid, Liverpool e AC Milan.

"É um grupo extremamente difícil, mas quando se está a um nível como o da Liga dos Campeões, nada é fácil. Com o nosso ADN, com a nossa cultura e com a nossa forma de ser, acreditamos sempre", começou por analisar o vice-presidente do clube e administrador da SAD, citado pelo site oficial do F. C. Porto.

Vítor Baía considera que "tudo pode acontecer" no Grupo B, com espanhóis, ingleses e italianos, e, como tal, que os dragões "vão à luta".

"Acima de tudo, acreditamos porque temos uma equipa muito competitiva e um grande treinador, por isso encaramos esta Liga dos Campeões com grande otimismo. Acreditamos que é possível estarmos na próxima fase e passarmos um grupo que, volto a frisar, é muito difícil. Particularmente, acredito que podemos estar na próxima fase", concluiu.

A fase de grupos realiza-se a 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 2 e 3 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 7 e 8 de dezembro (sexta e última).