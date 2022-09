Vítor Baía defende Taremi: "Tem sido muito mal tratado"

O vice-presidente e administrador da SAD portista, Vítor Baía, esteve, este sábado, no auditório do Estádio do Dragão para se pronunciar em relação às polémicas em torno do avançado iraniano. "Que não se condicione o trabalho dos árbitros", pediu o antigo guarda-redes.

"O nosso mister já abordou todas as incidências do jogo na flash e, em nome da direção, venho aqui defender os nossos ativos e os nossos jogadores, neste caso concreto Mehdi Taremi", começou por dizer Vítor Baía.

"A situação vem-se agudizando, tomando proporções ainda maiores desde quarta-feira [ndr: quando o iraniano foi expulso em Madrid, por simular uma grande penalidade]. Queremos que olhem para ele de forma honesta e isenta, que defendam jogadores e futebol, e que não se condicione o trabalho dos árbitros, para que possam olhar para os lances do Taremi com normalidade. Hoje aconteceram dois lances com ele que, se fossem dentro da área, seriam alvo da análise do VAR e seriam assinalados os respetivos penáltis", explicou o vice-presidente.

"Queremos que nos esclareçam. Falta, acima de tudo, que expliquem de forma incisiva, dando a cara, o porquê da tomada de determinadas decisões", acrescentou o vice-presidente portista, determinado em "defender um dos ativos do clube".

"Isto também é um alerta, porque a evolução desta indústria depende de muitas coisas. Queremos defender um ativo que tem sido muito mal tratado. Os árbitros, que são seres humanos, que não se deixem levar por estas insinuações. Ficamos tristes e indignados", finalizou Vítor Baía, após uma declaração sem direito a perguntas.