Vítor Baía deixa apelo à arbitragem: "Que não se repitam erros"

O administrador da SAD e vice-presidente do F. C. Porto, Vítor Baía, recorreu, esta sexta-feira, às redes sociais para deixar um recado à arbitragem, pedindo que "não se repitam erros que influenciam resultados".

O antigo internacional português comentou uma frase que havia sido proferida por Sérgio Conceição, na antevisão do encontro com o Santa Clara, em que o técnico alertava que "todos os intervenientes (do jogo) têm de dar o seu melhor", uma vez que qualquer erro pode ser decisivo nesta reta final do campeonato.

Na antevisão do jogo de sábado com o Santa Clara, Sérgio Conceição, e com o campeonato numa fase decisiva, treinador do F. C. Porto voltou a dizer que não pode haver "dois pesos e duas medidas" nas decisões do videoárbitro.