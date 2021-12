Vítor Baía e o castigo a Conceição: "Demorou demasiado tempo"

Rui Farinha Hoje às 22:10 Facebook

O vice-presidente do F. C. Porto comentou, esta sexta-feira, a suspensão de 15 dias aplicada ao treinador da equipa principal, por declarações proferidas no final do jogo com o Belenenses SAD, disputado em fevereiro deste ano.

O castigo a Sérgio Conceição foi divulgado quase dez meses depois dos acontecimentos no Estádio do Jamor e este atraso merece, segundo o antigo guarda-redes, uma profunda reflexão.

"Acima de tudo, o tempo que demorou esta decisão. Isso, sim, há que refletir e encontrar o porquê de demorar tanto a sair esta decisão, principalmente a do nosso treinador. É demasiado tempo e precisamos de saber o porquê e onde esteve o mal da demora", afirmou o agora dirigente dos dragões, afirmando que a equipa vai superar a ausência do técnico.

"Sabemos que o nosso treinador é extremamente exigente, muito focado, mas a equipa sabe o que ele pretende. Seria melhor tê-lo no banco, mas não tendo a equipa sabe o que fazer", explicou Vítor Baía.

Questionado sobre se as ausências de Sérgio Conceição e Jorge Jesus, também castigado, podem prejudicar o espetáculo no jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, agendado para a próxima quinta-feira, o internacional português desvalorizou a questão.

"Não, espero que não. Os jogadores estão lá para fazer o melhor possível e sabemos que os treinadores têm forma de poder comunicar com a equipa. Não é por aí", disse, à margem do Jogo do Centenário entre Portugal e Espanha, que assinalou o 100.º aniversário do primeiro encontro oficial da seleção nacional.