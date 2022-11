Vítor Baía e o sorteio: "Podemos fazer algo interessante nesta Liga dos Campeões"

O vice-presidente e administrador da SAD do F. C. Porto fez uma antevisão ao jogo com o Inter de Milão, próximo adversário do clube azul e branco nos oitavos de final da Liga dos Campeões, vincando que os dragões podem "fazer algo interessante".

"Vai ser uma eliminatória de grande nível, o Inter é uma equipa de qualidade, com bons jogadores, a atmosfera no estádio é muito agradável. Tudo é possível, acreditamos na nossa qualidade. Somos positivos, faz parte da nossa natureza e acreditamos sempre que vamos passar. O nosso ADN é esse, é um ADN de vitória, mas vai ser uma eliminatória muito dura. Vão ser jogos extraordinários, com San Siro e o Dragão cheios. Vamos ver se passamos aos quartos de final. Queremos eliminar o Inter, a nossa ambição, de fazemos o melhor possível, continua intacta. A eliminar tudo pode acontecer, acreditamos que podemos fazer algo muito interessante nesta Liga dos Campeões. Somos ambiciosos, temos história, estamos habituados a estar nesta lides. É acreditar, porque sentimos que é possível", afirmou Vítor Baía em declarações à Eleven Sports.

F. C. Porto e Benfica conheceram, esta segunda-feira, os adversários para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Os encarnados vão defrontar o Club Brugge e os azuis e brancos vão medir forças com o Inter de Milão. Os encontros estão marcados para 14, 15, 21 ou 22 de fevereiro de 2023.