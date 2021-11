Vítor Baía: "Futuro do F. C. Porto passará sempre pela formação"

Norberto A. Lopes e Nuno A. Amaral Hoje às 10:13 Facebook

Vítor Baía explica as funções no F. C. Porto, fala da importância de Pinto da Costa e de como Conceição reage mal às derrotas.

Quando a entrevista está quase a começar, alguém chama por Vítor Baía. O antigo futebolista e atual administrador da SAD do F. C. Porto está numa das tribunas do Dragão, sentado num sofá a conversar com o JN, olha para trás, sorri e acena. Quem o reconhece ao longe é uma adepta que se encontra no relvado em visita ao estádio. Por muito que o tempo passe, Vítor Baía continua a ser uma figura icónica do universo portista, um rosto de sucesso ligado ao passado e uma imagem de projeção do futuro como possível sucessor de Pinto da Costa na presidência, algo que o ex-guarda-redes dribla ao longo da entrevista. Porque ainda não perdeu o jeito para defender os remates mais difíceis.

Após quase ano e meio na SAD, o que já aprendeu nesta passagem para os gabinetes?