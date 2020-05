Vítor Baía integra lista de Pinto da Costa nas eleições

S. S. Hoje às 18:53 Facebook

O antigo guarda-redes do F. C. Porto faz parte dos órgãos sociais da candidatura de Pinto da Costa à presidência dos azuis e brancos. Foi escolhido para ser um dos vice-presidentes.

Vítor Baía, antigo guarda-redes do F. C. Porto, faz parte da lista de Pinto da Costa às eleições dos azuis e brancos, na qualidade de vice-presidente. "É um momento de grande felicidade para mim, o presidente acabou de me fazer o convite para integrar a lista como vice-presidente e sinto-me muito honrado. É um regresso a uma casa que diz muito. Mais uma vez afirmo que é um dos dias mais felizes da minha vida poder regressar ao clube que tanto amo, agora para outras funções, mas sempre com o mesmo intuito e objetivo de o poder servir", adiantou Vítor Baía.

"O convite é para vice-presidente do clube, mas para a SAD a minha disponibilidade é total. Deixarei nas mãos do presidente Jorge Nuno aponto da Costa a decisão de me colocar onde achar ser útil para o F. C. Porto", adiantou ainda o antigo guarda-redes.

Trata-se de um trunfo de peso na candidatura de Pinto da Costa às eleições do clube, marcadas para 6 e 7 de junho. O presidente terá como adversários Nuno Lobo e José Fernando Rio.