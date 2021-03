Vítor Baía reage ao sorteio: "Temos muito para escrever nesta Liga dos Campeões"

JN Hoje às 11:57 Facebook

O administrador da SAD e antigo guarda-redes do F. C. Porto, Vítor Baía, já reagiu ao sorteio da Liga dos Campeões, que colocou o Chelsea no caminho portista, nos quartos de final: "Para mim, o F. C. Porto é sempre favorito. Vamos encarar esta eliminatória com grande otimismo e vontade de passar às meias-finais".

Vítor Baía, que ajudou o F. C. Porto a conquistar a Champions de 2004, em Gelsenkirchen, vincou o espírito que reina no seio do dragão para esta próxima eliminatória.

"Recebemos este adversário com normalidade. Quando se está nos quartos de final desta prova qualquer adversário tem grande qualidade. Há que preparar os jogos. Temos muito para escrever nesta Liga dos Campeões. A confiança existe, vamos jogar contra uma grande equipa, que está num momento de recuperação desde a chegada do novo treinador, o Tuchel. Mas acreditámos em nós, estamos focamos em nós, no que queremos fazer, naquilo que jogadores e treinador são capazes de fazer. Está tudo em aberto", acrescentou Vítor Baía ao Porto Canal.

De fora do jogo da primeira mão, em casa, estarão os castigados Taremi e Sérgio Oliveira, mas o antigo guarda-redes não desarma: "Conhecemos o ADN da nossa equipa, do nosso clube e sabemos que vamos estar à altura da exigência de um jogo desta dimensão. Os jogadores estão motivadíssimos com o que estão a fazer nesta Liga dos Campeões. São jogos em que tudo se resolve em detalhes e o nosso treinador, Sérgio Conceição, é uma pessoa fortíssima na preparação dos jogos, particularmente nos jogos com esta complexidade. Estaremos preparados. A equipa está motivada e forte, como vimos na última eliminatória. E vamos entrar com 11 jogadores...".