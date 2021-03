Vítor Baía: "Sérgio Conceição está ao nível dos melhores treinadores do Mundo"

NB Ontem às 23:06 Facebook

O administrador da SAD azul e branca, Vítor Baía, enalteceu a "capacidade de superação" que permitiu ao F. C. Porto ultrapassar a Juventus e seguir para os quartos de final da Liga dos Campeões. Falou de uma exibição "absolutamente incrível" dos jogadores, em Turim, e ainda destacou os papéis de Sérgio Conceição e Pinto da Costa.

Esta quarta-feira, no Porto Canal, Vítor Baía foi taxativo sobre o treinador portista: "Sérgio Conceição é um treinador muito focado e exigente. É um estratega nato, ao nível dos melhores do Mundo. Tem dado uma ajuda preciosa naquilo que tem sido toda esta campanha na Liga dos Campeões e nas outras provas ao longo dos últimos anos como treinador do F. C. Porto".

O administrador da SAD continuou no mesmo tom elogioso sobre Pinto da Costa, na hora de comentar a fotografia que se tornou viral, com o presidente a chorar abraçado a Sérgio Conceição e com o próprio Baía ali junto a eles: "Quanto ao presidente, é extraordinário ver alguém com esta motivação. O presidente é uma inspiração para todos nós, alguém motivadíssimo, a sofrer como ninguém de forma genuína e a transmitir-nos o que é amar verdadeiramente o clube".

E prosseguiu sobre a tal imagem marcante que acompanha este artigo: "Dentro destas três pessoas o sentimento pelo clube é igual, mas o presidente é o nosso grande mestre, o nosso líder, a nossa locomotiva. Está cada vez melhor, com uma capacidade de raciocínio e análise incríveis. Tem sido um privilégio partilhar com ele estas experiências, é uma pessoa sábia, um líder, um estratega... Percebe como ninguém o que é liderar um clube de futebol".

No mesmo programa do Porto Canal estava Francisco J. Marques. O diretor de informação e comunicação do F. C. Porto também enalteceu a importância de Pinto da Costa e Sérgio Conceição no sucesso do F. C. Porto. E falando sobre o futuro azul e branco na principal prova de clubes do Mundo, J. Marques assegurou: "Com este treinador vamos competir seja com quem for. O que Sérgio Conceição tem feito na Liga dos Campeões é incrível".