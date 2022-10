Vítor Baía sobre Diogo Costa: "Já é o melhor do mundo"

Miguel Pataco e Bernardo Monteiro Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O vice-presidente e antigo guarda-redes do F. C. Porto, Vítor Baía, teceu os maiores elogios ao atual dono da baliza dos dragões. Após mais uma exibição de sonho na Liga dos Campeões, o antigo número 99 não tem dúvidas que o seu sucessor já está no topo do futebol mundial. O Manchester United está atento e Diogo Costa é um dos alvos para o próximo verão.

A vitória do F. C. Porto no terreno do Club Brugge (0-4) valeu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões e ficou marcado por mais uma grande penalidade defendida por Diogo Costa que, na verdade, foram duas, já que o guardião também travou a repetição do lance e voltou a integrar a equipa da semana da Champions.

Já esta quinta-feira, Vítor Baía aproveitou um inquérito promovido pela SportTV nas redes sociais, em que o canal televisivo perguntava se Diogo Costa "vai ser um dia o melhor do mundo".

PUB

"Já é o melhor do mundo!", respondeu o antigo internacional português sobre o novo dono da baliza da seleção nacional.

Red Devils na jogada

Segundo o jornal britânico "The Athletic", o guarda-redes do F. C. Porto é visto por Erik Ten Hag como uma das prioridades para reforçar a baliza do Manchester United.

O rendimento que o internacional português tem demonstrado nas últimas temporadas, juntamente com a insatisfação do técnico neerlandês por causa da inconsistência de David De Gea, torna Diogo Costa como um alvo apetecível para a baliza dos "red devils".

Além do português, de 23 anos, Ten Hag também estará atento a Unai Simón (titular da seleção espanhola e guardião do Athletic Bilbao), como eventual possibilidade para rumar a Manchester.

Recorde-se que Diogo Costa tem contrato com o F. C. Porto até 2026 e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.