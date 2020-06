Vítor Baía: "Somos a grande força desportiva nacional"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:09 Facebook

O membro da lista vencedora nas eleições do F. C. Porto elogiou a grande afluência dos adeptos portistas e considerou a vitória "muito especial".

"Dois dias de grande demonstração de portismo, pujança e força. Uma honra poder regressar, fazer parte deste mandato. É um dia muito especial, de grande alegria em termos pessoais. Sabemos que o país não vive grandes momentos e o clube também é vítima de uma conjuntura. Esta demonstração de força pela grande afluência vem ao encontro do que eu penso. Somos a grande força desportiva nacional", disse Vítor Baía em declarações ao Porto Canal.

Pinto da Costa venceu este domingo as eleições do F. C. Porto para o quadriénio 2020-2024. O líder dos azuis e brancos vai cumprir o 15.º mandato à frente do clube.

A Lista A recolheu 68,65% dos votos, seguindo-se José Fernando Rio (26,44%), da Lista C, e Nuno Lobo (4,91%) da Lista B. Pinto da Costa, eleito pela primeira vez em 1982, vai assim, cumprir, o 15.º mandato à frente do F. C. Porto. As eleições deste fim de semana - inicialmente agendadas para abril mas adiadas para junho devido à covid-19 - foram as mais concorridas do século, com 8480 votantes, superando o registo de 2007, com 3820 votantes.

A tomada de posse está marcada para terça-feira, às 18 horas.