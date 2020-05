Vítor Baía: "Teremos de nos reinventar, teremos de ser muito inovadores"

JN Hoje às 22:36 Facebook

Vítor Baía, antigo guarda-redes internacional português e vice-presidente da lista liderada por Jorge Nuno PInto da Costa às eleições para os órgãos sociais do F. C. Porto, agendadas para os dias 6 e 7 de junho, deixou este sábado uma mensagem aos adeptos no site oficial da candidatura.

"Caros portistas, como sabem faço parte da lista de Jorge Nuno Pinto da Costa às próximas eleições, para fazer a ligação entre futebol sénior e a estrutura, algo que já fazia enquanto jogador, enquanto um dos capitães, elo muito importante para a transmissão daquilo que era a cultura F. C. Porto e depois tudo aquilo que era planeado com os treinadores, felizmente com grande sucesso. É isso também que quero transportar, toda a experiência de grande sucesso vivida ao serviço do F. C. Porto, que me permite estar preparado e motivado para o que aí vem. É este realmente o meu espírito", salientou o antigo guardião dos azuis e brancos.

Vítor Baía falou também do grande desafio que será superar a crise provocada pela pandemia do covid-19. "O Mundo não passa pelos melhores momentos, assim como Portugal, a cidade e, naturalmente, o clube. Mais que nunca teremos que estar unidos e juntos, pois só assim poderemos continuar a vencer. Teremos de nos reinventar, teremos de ser muito inovadores e é esse o nosso espírito, continuar a colocar o F. C. Porto no patamar de excelência que habituou todos os sócios", finalizou.