Vítor Bruno: "A equipa foi muito séria"

O adjunto do F. C. Porto deixou elogios à exibição da equipa azul e branca em Vizela e garantiu que os dragões estão "confiantes" para o duelo da próxima quinta-feira, diante do Benfica.

"O Vizela tem um registo caseiro admirável até à data, com uma derrota apenas com um candidato ao título consentida no último minuto. O que diz bem da força da equipa. Uma marca forte que o seu treinador tanto apregoa. Tem sempre adeptos a incentivar e a empurrar a equipa. Era nossa obrigação esvaziar um pouquinho o balão e atirar-nos ao jogo com tudo desde o início. Fizemo-lo bem, criámos várias situações no período inicial. A equipa foi muito séria, muita honesta com o jogo e as coisas acabaram por sair. A partir de determinando momento, na segunda parte, com a expulsão e com o nosso terceiro golo, os jogadores acabaram por querer controlar, fazer uma gestão do jogo que, não devendo acontecer, acaba por ser aceitável", começou por dizer Vítor Bruno, sublinhando a confiança da equipa azul e branca antes do clássico com o Benfica, para a Taça de Portugal.

"Décima vitória? Significa que estamos a fazer o nosso trabalho. Amanhã regressamos ao trabalho. Estamos confiantes para o jogo com o Benfica. Mas não pelo que acabou de acontecer aqui, mas porque confiamos no nosso trabalho. Aprendemos todos os dias com os jogadores. Esse é o nosso conforto principal. Gente com trabalho, com brio, que trabalha sempre de forma muito estóica e brava", concluiu.

O F. C. Porto venceu (4-0), este domingo, o Vizela, no Minho, em jogo da 15.ª jornada da Liga. Luis Díaz, Otávio, Zaidu e Samu, este na própria baliza, marcaram os golos. Schettine foi expulso. Com esta vitória, a equipa azul e branca recupera o primeiro lugar, agora com 41 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, e mais quatro do que o Benfica, terceiro, enquanto o Vizela é 13.º, com 13.