Vítor Bruno: "Jogadores tentaram gerir um jogo que não estava resolvido"

Adjunto de Sérgio Conceição aponta também falta de frescura para explicar empate com Santa Clara: "Jogámos 60 e poucas horas depois da Liga dos Campeões".

Com Sérgio Conceição castigado, foi o adjunto do F. C. Porto, Vítor Bruno, quem analisou o empate (1-1) dos dragões com o Santa Clara, este sábado.

"Entrámos bem, fazemos o golo a abrir, podíamos fazer o segundo golo e não fizemos. Na segunda parte entrámos à procura do segundo golo, mas caímos no erro de nos sentarmos no golo que tínhamos marcado. Os jogadores caíram no lugar-comum de tentar gerir um jogo que não estava resolvido e o Santa Clara empatou com mérito", referiu, após o encontro.

O adjunto de Sérgio Conceição considera ainda que o pouco tempo de recuperação depois do jogo em Bruges, para a Liga dos Campeões, também teve influência.

"A parte final é fruto da forma como a equipa se entrega ao jogo, já com pouca lucidez. Faltava frescura? Talvez, essa terá sido a grande diferença. Tentámos carregar na barra de energia dos jogadores, mas jogámos 60 e poucas horas depois do jogo da Liga dos Campeões. É um murro, mas é importante que nós, equipa técnica e jogadores, aprendamos com os erros. O campeonato é muito difícil, é tudo muito à pele, e quando não estamos ao máximo da nossa capacidade...", acrescentou.

Vítor Bruno desvalorizou também a distância para o líder Benfica, que pode ficar em oito pontos. "Começar a olhar para a distância do primeiro lugar poderá ser um erro capital. Temos de olhar para nós. O nosso trabalho é esse, função diária é essa, alavancar os jogadores. É estar sempre de olho em quem está na nossa frente e fazer com que, quando olhem para o retrovisor, percebam que está alguém de azul e branco competente e que já foi campeão nacional", completou.