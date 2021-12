Vítor Bruno: "Os primeiros 30 minutos foram decisivos"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:58 Facebook

Após a vitória (3-0) diante do Benfica, em jogo a contar para a Taça de Portugal, o adjunto do F. C. Porto destacou a boa entrada dos azuis e brancos no jogo.

"Os primeiros 30 minutos foram decisivos. Quando analisámos o nosso adversário percebemos que tinha qualidade e ao desmontá-lo percebemos também que era importante lançar no jogo o nosso melhor traje competitivo, injetar alta rotação desde o apito inicial, carregados de intencionalidade no nosso jogar, procurar caminhos para a baliza adversária e ferir o adversário. Defensivamente, conseguimos limitar e castrar os principais alimentadores do jogo ofensivo do Benfica. Fizemo-lo muito bem. Na segunda parte tivemos de reajustar, percebemos que com menos um era importante fecharmos a largura. Todos os jogadores contribuíram de uma forma decisiva e a chave da segunda parte é por aí. A organização defensiva foi muito boa, de grande qualidade", começou por dizer Vítor Bruno, abordando o próximo jogo, precisamente diante dos encarnados, dia 30.

"A vitória é importante, mas acaba aqui. É uma vitória, permite-nos estar na próxima fase da competição. Agora percebemos que o jogo daqui a sete dias vai ser completamente diferente. Certamente dia 30 será diferente e expectar uma equipa com muita vontade de vir aqui fazer um resultado completamente diferente", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), esta quinta-feira, o Benfica, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Evanilson, que bisou e foi expulso, e Vitinha marcaram no dragão. Darwin saiu lesionado e Otamendi viu o vermelho nos descontos.