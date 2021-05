Vítor Bruno: "Para o F. C. Porto, ficar em segundo ou terceiro não é relevante"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:26 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do empate diante do Benfica, o treinador adjunto do F. C. Porto considerou que o jogo na Luz "foi digno de ter adeptos nas bancadas" e garante que a equipa azul e branca vai acreditar no título até ao fim.

"Foi um bom jogo de futebol, digno de ter adeptos na bancada. Foi um jogo muito competitivo, com duas equipas de qualidade, no qual uma foi mais forte do que a outra, durante praticamente 80 minutos. Depois, com a vontade muito grande de chegar mais acima na tabela, arriscámos o que tínhamos de arriscar, o jogo acaba por partir um pouco. Aí podia ter caído para qualquer um dos lados. Fomos sempre muito letais na forma como abordámos a entrada no último terço. Faltou só alguma acutilância para definir melhor na primeira parte. Os jogadores foram enormes, é um orgulho muito grande, difícil descrever com palavras aquilo que sentimos por tê-los connosco. Ficámos mais longe, mas vamos lutar até ao fim", começou por dizer Vítor Bruno, destacando a prestação dos azuis e brancos na Liga dos Campeões.

"Título? Está difícil, mas os jogadores têm fibra. Para nós, ficar em segundo ou terceiro é pouco importante. Claro que há a questão financeira, de prestígio, mas este clube tem por hábito ganhar. Ficou mais difícil, mas há sempre muitas surpresas no futebol. O grande objetivo ficou comprometido, mas não concordo que esta equipa tenha ficado aquém. Fizemos um trajeto brutal na Liga dos Campeões, ganhámos a uma das equipas que está na final, empatámos com a outra, que venceu todos os outros jogos", concluiu.

Benfica e F. C. Porto empataram (1-1), esta quinta-feira, no Estádio da Luz, na 31.ª jornada da Liga. Everton e Uribe marcaram os golos, num jogo que teve dois penáltis revertidos e um golo anulado já nos descontos. Com este resultado, o Sporting pode ser campeão já na próxima ronda.