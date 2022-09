Vítor Campelos: "Acreditamos naquilo que podemos fazer" no Dragão

JN/Agências Hoje às 14:32 Facebook

O treinador do Chaves revelou esperar um F. C. Porto "extremamente forte" e defendeu que a sua equipa terá de se superar para alcançar um bom resultado na sexta jornada da Liga, agendado para as 20.30 horas de sábado, no Estádio do Dragão.

"Confiantes por aquilo que temos feito, acreditamos naquilo que podemos fazer porque temos treinado muito bem. Sabemos, como é óbvio, que vamos defrontar uma equipa extremamente forte como é o FC Porto. Sabemos aquilo que temos de fazer durante o jogo, a exigência e aquilo que o jogo nos vai pedir", garantiu Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Dragão.

Depois do triunfo histórico contra o Sporting, o técnico dos flavienses espera poder contar mais uma história de "superação". "Sabemos aquilo que podemos explorar, também sabemos, como é óbvio, aspetos que são muito fortes e bem trabalhados na equipa do F. C. Porto, mas estamos confiantes naquilo que vamos fazer. Sabemos que vamos encontrar um ambiente fantástico, o que também é ótimo para os nossos jogadores e eles também vão estar motivados por causa disso", vincou.

Após cinco jogos, o Desportivo de Chaves ocupa o sexto lugar, com oito pontos, menos quatro do que o campeão F. C. Porto, que segue na terceira posição, em igualdade com o Portimonense, ambos a três do líder Benfica.