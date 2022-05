Vítor Campelos: "Chaves e a região de Trás-os-Montes merecem estar na Liga"

JN Hoje às 00:31 Facebook

O treinador do Chaves deixou, este domingo, elogio ao Moreirense e considerou que o Desportivo de Chaves merece estar no escalão principal.

"Sabíamos que íamos defrontar um adversário valoroso. O Moreirense tem um plantel de qualidade, pelo que tínhamos de ser uma equipa muito concentrada e focada, já que o Moreirense tem um estilo de jogo direto. Tivemos de ajustar coisas ao intervalo, mas, na segunda parte, controlámos o jogo e podíamos ter marcado. O Moreirense teve maior domínio durante o jogo, mas o Chaves foi somando mais oportunidades", começou por dizer Vítor Campelos, garantindo estar "preparado para tudo".

"Já tive oportunidade de trabalhar na Liga. Infelizmente, o percurso não teve continuidade e saí quando estava a dois pontos da Liga Europa. Já treino há 23 anos, comecei no distrital, em campos de terra, e já passei pela Champions da Ásia. Decidi regressar cá e escrevemos uma página bonita na história do Chaves. O Chaves é mais conotado com os flavienses, mas as pessoas de Chaves estão espalhadas pelo país e por todo o mundo. É bom para o comércio e para tudo. Com toda a certeza, Chaves e a região de Trás-os-Montes merecem estar na I Liga", concluiu.