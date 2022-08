Vítor Campelos: "Extremamente feliz pela equipa que fez grande jogo"

O treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, elogiou a exibição da equipa transmontana em Alvalade.

"Estou extremamente feliz pelos jogadores que fizeram o grande jogo, creio que na primeira parte estivemos intranquilos. Tivemos sete jogadores que nunca jogaram na Primeira Liga, e jogar num estádio de um dos grandes deu-lhes alguma ansiedade. Ao intervalo falámos que tínhamos que ser mais pacientes com a bola. O Sporting teve algumas oportunidades, nós tivemos mais duas para além dos golos marcados. Sabíamos que íamos defrontar um adversário valoroso em casa. Mas estamos muito felizes por ter feito história, os jogadores têm que estar orgulhosos", afirmou.

O Desportivo de Chaves venceu (2-0), este sábado, em Alvalade, o Sporting em jogo a contar para a quarta jornada da Liga. Steven Vitória e Juninho marcaram os golos. Patrick foi expulso nos descontos. Com este desaire, o segundo consecutivo depois da derrota na jornada anterior no terreno do campeão F. C. Porto, por 3-0, o clube de Alvalade ocupa o 13.º lugar, com quatro pontos, a cinco dos dragões e do Benfica, que têm menos um jogo, e do Portimonense.