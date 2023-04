Vítor Campelos: "Para vencer uma equipa como esta temos de ter uma pontinha de sorte"

No rescaldo do triunfo diante do Benfica, o treinador do Desportivo de Chaves considerou que a equipa encarnada foi mais "dominadora" e destacou a boa imagem deixada pela equipa transmontana.

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil, contra um adversário com muita qualidade. Teríamos de ser uma equipa solidária e organizada, mas com os olhos sempre na baliza. O Benfica foi mais dominador, nós fomos sempre organizados, tivemos três oportunidades em que podíamos ter marcado. Para vencer uma equipa como esta temos de ter sempre uma pontinha de sorte, saber sofrer, mas demos uma imagem de uma equipa muito bem organizada. Tivemos três oportunidades, tínhamos de ser eficazes e foi o que aconteceu com o golo do Abass. Estamos muito felizes, a meta era os 35 pontos, hoje chegámos aos 36 e por isso estou muito satisfeito", começou por dizer Vítor Campelos, relembrando os triunfos dos flavienses diante de Sporting e Braga conseguidos também esta época.

PUB

"O mérito é todo da equipa, eles acreditam nas nossas ideias. Tenho de destacar o compromisso e a energia que há entre estes jogadores, pensam sempre no mesmo caminho. A nossa forma de trabalhar é algo que trabalhamos desde o primeiro dia. Ganhar ao Benfica, ao Braga e ao Sporting não é todos os dias que acontece, mas acreditamos sempre e jogamos para ganhar em qualquer campo", concluiu.

O Benfica perdeu (0-1), este sábado, em Trás-os-Montes, diante do Desportivo de Chaves em jogo a contar para a 28.ª jornada da liga. Abass marcou o golo do encontro nos descontos e encarnados somaram a segunda derrota consecutiva no campeonato. Equipa transmontana não ganhava ao clube da Luz há mais de 25 anos quando, em março de 1997, venceu por 3-1. Com este desaire, o segundo consecutivo na Liga, o clube da Luz mantém-se na liderança, com 71 pontos, mas pode ver o F. C. Porto ficar a quatro, caso vença, ainda este sábado, o Santa Clara no Estádio do Dragão. Já o Chaves subiu ao décimo lugar, com 36 pontos.