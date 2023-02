Vítor Campelos: "Quero dar os parabéns aos jogadores pela atitude"

O treinador do Chaves elogiou a exibição dos flavienses diante do Sporting, apesar da derrota, mas admitiu que os golos sofridos foram "infantis".

"Quero dar os parabéns aos jogadores pela atitude. E agradecer aos adeptos que estiveram em bom número e apoiaram a equipa até final. O Sporting entrou forte, entrou bem e chegou à vantagem. Depois equilibrámos o jogo antes de chegarmos ao empate. Podíamos ter feito o 1-1 antes pelo Juninho. Da equipa inicial que jogou hoje, apenas dois jogadores que jogaram de início tinham jogado em Alvalade. Ou seja, jogaram nove jogadores diferentes. Na segunda parte, acertámos algumas coisas que queríamos melhorar. Já tínhamos melhorado a pressão na primeira parte, mas devíamos ter feito melhor. Sofremos dois golos infantis. No primeiro golo devíamos ter feito cobertura na zona central para não deixar rematar e o terceiro surgiu de um canto a nosso favor. Eram golos evitáveis", começou por dizer Vítor Campelos, lamentando os golos sofridos.



"Alterámos para ver se fazíamos o segundo golo e ter hipóteses de discutir o resultado, mas marcámos já nos descontos. Parabéns aos jogadores pela atitude e determinação. Em certos momentos devemos ter mais confiança e acreditar mais em nós. Temos qualidade e podemos ser mais assertivos em situações de passe para não permitir transições ao adversário. Mas os jogadores bateram-se bem, trabalharam no máximo. É assim que vai ser até final. O resultado é justo. São os números que ditam a justiça do resultado. Pelas características de alguns jogadores somos fortes em transição. Mas as equipas quando jogam em Chaves, jogam mais em bloco mais baixo e temos de assumir mais o jogo e se calhar temos mais dificuldades nesse aspeto. Sabemos jogar em organização e também em transição, depende do que adversário nos deixa jogar", concluiu.

PUB

O Sporting venceu (3-2), esta segunda-feira, em Trás-os-Montes, o Chaves em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga. Pedro Gonçalves, em dose dupla, João Teixeira, Nuno Santos e Héctor Hernández marcaram os golos do encontro. Chermiti falhou uma grande penalidade. Com este resultado, os leões mantêm-se no quarto posto, com 41 pontos, a oito do Sporting de Braga, que ocupa a última vaga de acesso à Liga dos Campeões, enquanto o Desportivo de Chaves é 11.º, com 26.