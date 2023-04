Vítor Carvalho a caminho do Sporting de Braga

O Sporting de Braga está muito perto de assegurar a contratação de Vítor Carvalho para a próxima temporada.

O Sporting de Braga já está a preparar a época 2023/24 e o primeiro ato passa pela contratação de Vítor Carvalho, médio do Gil Vicente. De acordo com o que apurou o JN, o processo ainda não está fechado entre ambos os clubes mas está bem encaminhado de ser concluído. O jogador de 25 anos deverá assinar um contrato de cinco anos com os arsenalistas.

Vítor Carvalho chegou ao Gil Vicente em 2019, emprestado pelos brasileiros do Coritiba, onde foi formado. Desde então que se revelou uma peça importante no meio campo do conjunto de Barcelos, mas é esta temporada que está a ter melhores números: já leva cinco golos, o máximo em todas as épocas em Portugal.

Artur Jorge vai receber assim mais um reforço para o centro do terreno, que já conta com Al Musrati, André Horta, André Castro, Gorby, Pizzi e Racic, sendo que este último está cedido pelo Valência e poderá regressar ao clube espanhol.