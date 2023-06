Braga: Vítor Carvalho aumenta concorrência

Bernardo R. Monteiro Ontem às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio é o único reforço oficializado. Chega ao Minho após a melhor época da carreira.

Na preparação para 2023/24, Artur Jorge já sabe que conta com Vítor Carvalho, ex-Gil Vicente, o único reforço oficializado até ao momento pelos bracarenses. O médio, de 26 anos, junta-se a Al Musrati, André Horta, Pizzi e André Castro no meio-campo, aumentando a concorrência e compensando, para já, a saída de Racic.

Na última época, Vítor Carvalho foi peça basilar no onze gilista para os três treinadores que passaram pelo clube, em 2022/23, e só não figurou no onze inicial por uma vez, no jogo do playoff da Liga Conferência, contra o AZ Alkmaar. Agora, tem novo desafio no Minho com concorrentes de peso.