Vítor Catão suspenso preventivamente

Presidente do São Pedro da Cova foi sancionado pelo Conselho de Disciplina da A. F. Porto por causa do jogo com o São Lourenço do Douro, no qual o árbitro foi vítima de uma agressão.

Vítor Catão, presidente do São Pedro da Cova, foi suspenso preventivamente pelo Conselho de Disciplina da A. F. Porto por factos ocorridos no jogo com o São Lourenço do Douro, a contar para a Taça, no qual o árbitro foi agredido quando se dirigia para o balneário. No mapa de castigos publicado esta segunda-feira, Vítor Catão também foi sancionado com um processo disciplinar.

O árbitro Ricardo Carriço interrompeu o jogo aos 60 minutos por entender que não estavam reunidas as condições de segurança, depois da equipa da casa, o São Lourenço do Douro, estar a vencer por 1-0. De acordo com António Pereira, líder do clube do Marco de Canaveses, o autor da agressão ao juiz terá sido o próprio presidente do emblema gondomarense. "Além de haver um vídeo a mostrar tudo, eu vi que ele [Vítor Catão] deu um soco no árbitro. Se queremos melhorar o futebol, tenho de falar sobre o que se passou", disse o dirigente, na sexta-feira, ao JN.

Nesse mesmo dia, porém, o presidente do São Pedro da Cova negava a acusação de que tinha sido alvo: "Nos vídeos vê-se perfeitamente que não sou eu que estou lá. Não dei murros a ninguém".