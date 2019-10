Vítor Ferreira da equipa B dos dragões chamado ao treino

Hoje às 15:24 Facebook

Portistas preparam o jogo da Taça de Portugal frente ao Coimbrões, sem Corona, Uribe, Luis Díaz e Nakajima, que continuam ao serviço das seleções. Destaque para a chamada ao treino do médio Vítor Ferreira, da equipa B dos dragões.

O F. C. Porto voltou a trabalhar esta quarta-feira no Olival, onde se mantém a preparar o jogo com o Coimbrões, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que se disputa no próximo sábado (18h45), no Estádio de Pedroso, em Vila Nova de Gaia.



Ausentes da sessão estiveram os quatro jogadores que ainda estão ao serviço das respetivas seleções: Corona (México), Uribe e Luis Díaz (Colômbia), e Nakajima (Japão). O médio Vítor Ferreira, da equipa B portista, foi chamado pelo técnico Sérgio Conceição aos trabalhos da equipa principal.



Romário Baró (tratamento e treino condicionado) e Marega (treino integrado condicionado) são os futebolistas que constam no boletim clínico portista.