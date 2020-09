Vítor Ferreira diz que está a realizar "um sonho"

JN/Agências Hoje às 18:09 Facebook

O médio Vítor Ferreira admitiu esta quinta-feira que está a realizar um "sonho" com a transferência do F. C. Porto para o Wolverhampton, da Premier League, que o ex-portista considerou ser o melhor campeonato do mundo.

"Estou muito entusiasmado. Não posso esperar por mostrar a todos os fãs dos 'Wolves' e do futebol aquilo de que sou capaz e ajudar a equipa", afirmou ao site oficial do clube inglês o jovem jogador de 20 anos.

Segundo Vitinha, nesta altura da carreira, "este contexto é perfeito" para a evolução enquanto futebolista, vincando que está a viver "um sonho" e desejoso por começar a treinar com a nova equipa.

"Sei que jogam nos 'Wolves' muitos portugueses e mal posso esperar para falar com eles e juntar-me ao grupo. Tenho duas referências, que são Moutinho e Rúben Neves, e estou desejoso por aprender com eles. É um prazer", rematou o ex-portista.

O médio foi apresentado na quarta-feira como reforço do Wolverhampton, por empréstimo do F. C. Porto na próxima época, ficando os ingleses com opção de compra.

Vítor Ferreira rumou aos 'wolves', tal como o ex-dragão Fábio Silva, engrossando o lote de futebolistas portugueses no clube treinado por Nuno Espírito Santo.

O português, que esteve ao serviço dos sub-21, já se juntou à restante equipa da Premier League.

Vítor Ferreira estreou-se na equipa principal dos dragões na temporada 2019/20 e somou 12 jogos às ordens de Sérgio Conceição. Na mesma época, cumpriu ainda 17 partidas, nas quais marcou nove golos, pela equipa B e outros dois encontros pelos juniores.