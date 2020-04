Vítor Ferreira mostra foto antiga ao lado de Pepe

JN Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio Vítor Ferreira, do F. C. Porto, publicou esta quinta-feira, na rede social Instagram, uma fotografia antiga na qual surge ao lado do capitão Pepe, uma imagem que suscitou comentários de outros colegas de equipa.

Por mais que os jogadores tentem seguir à risca o apertado programa de exercícios estabelecidos pelos clubes para contornar a paragem devido à quarentena, estes ainda ficam com muito tempo livre para ocuparem. E numa dessas tentativas de se distrair um pouco mais, o jovem médio, de 20 anos, andou a "vasculhar" fotografias mais antigas e encontrou uma pérola.

Na imagem pode ver-se um Vítor Ferreira ainda criança ao lado de Pepe, com quem agora divide balneário.

"Eu sei, eu sei... Devem estar a perguntar: quem é aquele ali ao lado do Vítor Ferreira? Este período de isolamento fez-me encontrar esta foto com alguns anos... Quem diria, @official_pepe, que hoje estaríamos a partilhar o balneário e o relvado? Hoje somos colegas, mas continuas e cada vez mais és uma referência para mim e para quem segue o futebol", escreveu o jovem, na mensagem que acompanhava a imagem.

O central reagiu à fotografia, elogiando o percurso do jovem jogador. "És a prova que quando se tem um sonho deve-se lutar por ele (com trabalho) e nunca desistir!!! Estou e estarei por cá, sempre que precisares @vitinha77", respondeu Pepe.

Também os companheiros de equipa comentaram a fotografia. O brasileiro Alex Telles escreveu apenas um "que top", já Sérgio Oliveira brincou com um "já o levas a colo desde aquela altura @official_pepe".