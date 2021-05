Vítor Ferreira quer cumprir expectativas no Europeu de Sub-21

JN Hoje às 21:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal joga os quartos de final com a Itália, no próximo dia 31 de maio. Médio do Wolverhampton sabe que a exigência é grande, mas só pensa em "dar uma boa resposta" em campo.

Vítor Ferreira sente que "as expectativas estão altas" para os quartos de final do Campeonato da Europa de Sub-21, diante da Itália, e espera que Portugal "esteja à altura delas", depois de uma fase de grupos irrepreensível, com vitórias frente à Croácia, à Suíça e à Inglaterra, ainda em março.

Dois meses depois, chega a fase a eliminar da competição, ao longo da qual a Seleção nacional pretende "dar uma boa resposta", a começar já no jogo com os transalpinos, "uma equipa difícil", define-a o médio do Wolverhampton. As ausências de Thierry Correia e Trincão, devido à covid-19, vão ser "sentidas", admite o jogador, mas existe "qualidade para os substituir e fazer na mesma um grande jogo", vinca Vítor Ferreira.

No treino de hoje, Rui Jorge já contou com as presenças do médio Florentino Luís e do avançado Rafael Leão, assim como de Abdu Conté e Filipe Soares, jogadores do Moreirense que preencheram as vagas deixadas em aberto por Thierry Correia e Trincão. O único ausente foi o defesa central Tiago Djaló.

O jogo com a Itália, referente aos quartos de final do Campeonato da Europa de Sub-21, realiza-se a 31 de maio, em Ljubliana, na Eslovénia. Portugal procura um título que nunca conseguiu conquistar, apesar já ter sido finalista em duas ocasiões, 1994 e 2015. A final da competição está marcada para o dia 6 de junho.