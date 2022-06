Vítor Magalhães reeleito presidente do Moreirense

Três dezenas de associados reconduziram, por unanimidade, o dirigente para um novo mandato no clube e na SAD.

Vítor Magalhães foi reconduzido, por unanimidade, a novo mandato na presidência do Moreirense para o próximo biénio. Numa Assembleia-Geral que decorreu no Auditório do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, perante a presença de três dezenas de associados, o elenco diretivo conta apenas com uma alteração. Em relação ao anterior mandato, Luís Miguel Pinto é o novo presidente do Conselho Fiscal.

Vítor Magalhães foi igualmente reeleito presidente do Conselho de Administração da SAD do Moreirense, também de forma unânime. No entanto, tratando-se da Sociedade Anónima Desportiva, o mandato é válido por três anos.