Vítor Martins é o novo treinador do Leixões

O Leixões oficializou, nesta quinta-feira, a contratação do treinador Vítor Martins, como substituto de José Mota, que terminou contrato, após ter conduzido a equipa de Matosinhos ao oitavo lugar na Liga 2.

O treinador, de 36 anos, que comandou os sub-23 do Leixões na temporada passada, "vê reconhecido o excelente trabalho desenvolvido com a promoção à primeira equipa do Leixões", escreveu a SAD dos matosinhenses, nas redes sociais.

Em 2021/22, Vítor Martins conduziu a equipa de sub-23 do Leixões ao terceiro lugar na Liga Revelação.

Num dia recheado de novidades, a SAD do emblema do Mar já anunciara a saída do treinador José Mota, que esteve no último ano e meio ao leme da equipa principal, e ainda de 12 futebolistas, que se encontravam em final de contrato.