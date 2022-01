Vítor Murta abraça novo mandato com "sonho" de ter pavilhão

José Pedro Gomes Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O dirigente foi reeleito como presidente dos axadrezados para novo mandato de três anos, após um ato eleitoral com lista única, e projetou objetivos de estabilidade para sua vigência.

Como natural vencedor de umas eleições em que não teve concorrentes, Vítor Murta foi reconduzido na presidência do Boavista até 2025 para dar sequência a um "trabalho que ainda não está concluído", traçando a estabilidade de clube com principal prioridade, mas não se desviando de objetivos mais ambiciosos.

"Temos o sonho de ter um pavilhão. Não será algo para os próximos tempos, porque as dificuldades ainda são muitas, mas gostava de terminar o meu ciclo no Boavista com a primeira pedra desse equipamento lançada", partilhou o dirigente.

O líder dos axadrezados partilhou que o espaço para a construção do novo pavilhão "está projetado para junto ao campo relvado construído na parte e atrás do estádio", mas não balizou um espaço temporal para o arranque das obras.

"Não podemos tomar decisões em que o passo seja maior que a perna, porque ainda estamos a pagar essa fatura do passado. Quando os adeptos olham para o Boavista querem saber os resultados desportivos, mas há mais que isso. Neste momento, não temos receitas no clube e na SAD para sermos autossustentáveis sem apoio do nosso investidor", desabafou Vítor Murta.

O presidente do emblema portuense lembrou que sem o apoio de Gérard Lopez [o investidor da SAD] "seria muito difícil o Boavista ter a porta aberta", partilhando que "ainda há muitas dívidas para serem pagas".

"Tenho uma relação de muita proximidade com o Gerárd, e sei que ele gosta do Boavista e quer que seja um clube grande. Sinto que a continuidade desta direção será mais fácil, e em conjunto resolvermos os problemas", partilhou.

PUB

Vítor Murta mostrou-se satisfeito por no último mandato o Boavista ter conseguido "construir um campo relvado para a equipa treinar, criar a casa dos sócios, fazer obras no lar dos atletas, criamos balneários para a formação, e um restaurante para servir refeições aos jogadores", e partilhou para curto prazo a conclusão de "um relvado sintético para a formação".

Questionado sobre o facto de não haver mais candidatos à presidência do clube, o líder reeleito considerou natural, dados os problemas financeiros que o Boavista ainda tem de resolver.

"Gostaria que houvesse muitos candidatos e que apresentassem uma solução e resolvesse os problemas. Neste momento, quem está no exterior pode ter receio de pegar no barco, e outros podem achar que o clube está bem entregue", concluiu.