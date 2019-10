Vítor Murta acredita que clube voltará a ser o Boavistão com Lito

JN Ontem às 23:43 Facebook

Em entrevista, o presidente do Boavista, Vítor Murta, garantiu total sintonia com o técnico Lito Vidigal.

Vítor Murta, em entrevista à Rádio Estádio, salientou a importância do contributo dos sócios e adeptos para a estabilização na Liga, destacando o processo de renumeração em curso, que visa atrair antigos associados e chamar novos, sem esquecer aqueles que se mantiveram fiéis.

O presidente dos axadrezados admitiu admitiu ainda que o clube atravessa dificuldades, fruto da "maldade" que lhe foi feita com a descida de divisão, mas vincou que está " a cumprir as suas obrigações, passadas e presentes". Feliz com a carreira na Liga, acredita que o plantel "ainda vai dar mais boas surpresas esta época aos adeptos" e não vê com bons olhos um investidor. "Agora que reconstruímos a nossa casa, o Boavista, não queremos outro inquilino", disse.