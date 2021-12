Vítor Murta concorre sem oposição às eleições do Boavista

JN/Agências Ontem às 23:23 Facebook

O atual presidente Vítor Murta vai concorrer sem oposição às eleições dos corpos sociais do Boavista para o triénio 2022-2024, ainda em data a designar, anunciou, esta terça-feira, o líder da assembleia-geral do clube da Liga.

Vítor Murta, Manuel Tavares Rijo e Joaquim Carvalho irão continuar a encabeçar a direção, a mesa da assembleia-geral e o conselho fiscal, respetivamente, integrando a única lista candidata ao sufrágio que deu entrada na secretaria do clube até domingo.

"Nos termos do artigo 106.º dos estatutos do clube, é permitida a reeleição de qualquer membro sem limite de mandatos. Foi verificada a total conformidade da lista única, pelo que se procederá em seguida aos restantes requisitos estatutários, designadamente a convocação do conselho geral e da assembleia-geral eletiva", explica o órgão de Manuel Tavares Rijo, em comunicado.

Em 26 de outubro, Vítor Murta assumiu que se ia recandidatar a um segundo mandato consecutivo na presidência do Boavista, que ocupa o 11.º lugar da I Liga, com 12 pontos, em 13 jornadas, considerando "importante que haja sinergia entre a SAD e o clube".

O advogado foi eleito sem oposição em dezembro de 2018 nas eleições para o triénio 2019-2021, ao reunir 75,7% das preferências, que corresponderam a 334 votos de associados, 54 brancos e 53 nulos, sucedendo ao histórico ex-presidente João Loureiro.