Vítor Murta dá os parabéns aos jogadores do Boavista

O presidente boavisteiro elogiou a resposta da equipa frente ao Belenenses SAD. "Todos perceberam a importância deste jogo, mas não podemos perder o foco".

O regresso às vitórias do Boavista mereceu palavras de Vítor Murta. O presidente do clube enalteceu a exibição da equipa no Jamor, coroada com a conquista dos três pontos frente ao Belenenses SAD.

"Foi uma boa vitória. Todos perceberam a importância deste jogo e estão todos de parabéns. Mas não podemos perder o foco, foi apenas uma vitória. Agora temos de manter esta atitude e qualidade, e pensar já no próximo jogo, que é também de uma grande importância", disse Vítor Murta, após o encontro deste domingo.

Com este triunfo, o Boavista saiu da zona de despromoção e acumula alento na luta pela permanência na Liga.