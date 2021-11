Vítor Murta: "Defendi desde a primeira hora que esta lei era absurda e ineficaz"

JN Hoje às 18:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Boavista congratulou-se esta quarta-feira com o chumbo do "cartão do adepto" na Assembleia da República.

"O futebol recebeu esta quarta-feira a notícia de que o Parlamento aprovou a revogação do Cartão de Adepto. Na qualidade de presidente do Boavista Futebol Clube, congratulo-me com esta decisão, que peca apenas por tardia", assinalou o dirigente das panteras numa nota publicada no site oficial do clube.

Vítor Murta recorda ter sido o primeiro a criticar a implementação do documento. "Defendi desde a primeira hora - e fui o primeiro a fazê-lo publicamente - que esta lei era absurda e ineficaz. O tempo deu-me razão. Apenas alguns, por teimosia, viram o que ninguém conseguia ver", acrescentou.

O presidente axadrezado salientou que "a fraca adesão era previsível", anotando que "a lei só provocou o afastamento dos adeptos dos estádios e bancadas vazias".

"Por isso, hoje é um dia histórico para o futebol, para todos, mas sobretudo para os adeptos, em especial para os boavisteiros", terminou.