Vítor Murta na porta de saída do Boavista

Vítor Murta está a ponderar sair do Boavista por divergências com o investidor e acionista maioritário Gérard Lopez.

O presidente do Boavista está a ponderar sair do comando dos axadrezados, sabe o JN. A decisão surge por vontade própria do dirigente, de 47 anos, e prende-se por divergências com o acionista maioritário da SAD, Gérard Lopez.

O investidor equaciona fazer alterações na estrutura interna do Boavista, o que não agrada a Vítor Murta. Por esse motivo, o presidente da SAD axadrezada está a ponderar abandonar o cargo, mesmo tendo mais um ano de mandato. De recordar que o dirigente assumiu a liderança do Boavista em 2018, aquando da saída de João Loureiro e passou a liderar a SAD do clube em 2020, altura em que Álvaro Braga Júnior saiu.

Sob a liderança de Vítor Murta, o Boavista conseguiu uma carreira positiva no campeonato português. Na primeira época, em 2018/19, os axadrezados fizeram a melhor classificação sob a liderança do presidente, ao alcançar o oitavo lugar. Após isso seguiu-se uma época no 12.º lugar, outra no 13.º, mais uma no 12.º e, por fim, em 2022/23, o nono lugar. Com Gérard Lopez os axadrezados fizeram vários investimentos no plantel, sobretudo em 2020/21, com as entradas de jogadores como Javi García, Angel Gomes, Sebastián Pérez e Reggie Cannon.