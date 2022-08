Vítor Murta: "Na primeira jornada não vamos contar com os reforços"

Presidente do Boavista admitiu que os axadrezados não vão conseguir inscrever os novos jogadores a tempo do jogo contra o Portimonense.

"Na primeira jornada do campeonato dificilmente vamos conseguir contar com os reforços, mas volto a dizer que acreditamos perfeitamente nos jogadores que estão inscritos e sabemos que vamos ter um bom resultado em Portimão", começou por dizer Vítor Murta, presidente do Boavista.

Devido a dívidas, os axadrezados estão impedidos de inscrever os reforços, mas Vítor Murta garante que é uma questão que já podia estar resolvida. "Nós podíamos já ter resolvido a questão dos impedimentos, mas para isso teríamos que ter vendido os direitos económicos de alguns jogadores nossos a um preço que nós não queremos fazer", admitiu.

"Nós temos impedimentos com mais de 20 anos, temos impedimentos de agora também é verdade, mas temos assuntos com mais de 20 anos para resolver e cá estamos e vamos resolver também, com esses impedimentos, porque nós queremos cumprir, queremos pagar toda a gente, cumprir as nossas obrigações, porque esta direção também pretende isso (...) mas tudo a seu tempo", disse.

As pessoas têm que perceber o estado em que está o Boavista

O dirigente realçou ainda a importância do acionista Gérard Lopez, garantindo que se o investidor não tivesse entrado no Boavista "naquele momento, muito dificilmente estaríamos a competir na Liga ou nas ligas profissionais".

"Isto não se resolve de um dia para o outro. Tem que ser com tranquilidade. As pessoas têm que perceber o estado em que está o Boavista. Estávamos com sérias dificuldades. Hoje em dia temos dificuldades, mas já vemos uma luz ao fundo do túnel. O nosso objetivo é consolidar e sanear o estado financeiro em que vivia o Boavista de graves dificuldades para hoje vivermos num momento em que queremos construir, cumprindo com dificuldade as obrigações", acrescentou.

Vítor Murta garante ainda que os adeptos do Boavista podem esperar títulos, mas que será um objetivo que demorará tempo. "Digo isto muitas vezes ao meu filho que é pequenino, que vai fazer agora nove anos: eu vou ver o Boavista a ganhar títulos. Não vai ser amanhã, não vai ser para amanhã, mas eu e ele vamos festejar títulos do Boavista. Sempre com os pés bem assentes na terra, nunca dando passos maiores do que a perna".

Não há jogadores intransferíveis no Boavista

Sobre o mercado, o líder boavisteiro reiterou que haverá mais entradas no plantel. "Vamos ao mercado para reforçar, para ajudar estes que já estão e vamos ao mercado fazê-lo. Se houver uma prioridade de alguma saída, também o iremos fazer".

Relativamente a Ricardo Mangas, que na época passada esteve emprestado ao Bordéus e que regressou ao Boavista, Vítor Murta garante que o jogador conta para Petit, apesar de ser um ativo no clube e ter mercado. "O [Ricardo] Mangas conta para o Petit. Se aparecer uma boa oportunidade para o mercado... não há jogadores intransferíveis no Boavista, desde que seja um bom negócio para o Boavista, estamos aqui para deixar que jogadores possam ir para melhores condições de vida e nós também para fazermos dinheiro", explicou.

O acionista Gerárd Lopez apelidou o trabalho feito até ao momento no Boavista como "super positivo". "Tudo ficou mais consolidado. Começamos numa situação que era um bocado complicada e ainda não está tudo feito. Mas muito trabalho já foi feito e até já há uma situação mais tranquila. Agora, é hora de começar a construir a nossa formação, começar um futuro com mais expectativas, mas sempre tendo em conta que viemos de muito longe e que ainda há muito trabalho para fazer. Mas super positivo", defendeu.