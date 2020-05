Vítor Murta: "Não queremos pôr em causa o futuro de eternidade por um mês de euforia"

JN Hoje às 19:06 Facebook

O presidente do Boavista deixou, este sábado, uma mensagem aos adeptos, lembrando que a luta contra a covid-19 ainda não está ganha e sublinhou que os axadrezados têm uma "vontade inequívoca" de regressar à competição.

A liga volta no final de maio e o clube axadrezado volta na segunda-feira ao trabalho para preparar as dez jornadas que faltam disputar. Antes do regresso, o líder do Boavista deixou uma mensagem aos adeptos, na qual apelou a alguns cuidados e lembrando que a luta contra a pandemia ainda não está ganha.

"Com o fim do Estado de emergência, entramos num novo estado de calamidade. E, como o próprio nome indica, ainda nada está ganho a este "inimigo" invisível. Não podemos relaxar, não podemos achar que está tudo bem, porque ainda não está! Por outro lado, há uma boa notícia: cabe a cada um de nós que tudo fique melhor. O dever de confinamento e de proteção ao próximo e de nós próprios tem que ser levado à risca", pode ler-se na nota publicada no site oficial.

Vítor Murta garantiu ainda que o clube axadrezado tem uma "vontade inequívoca" de voltar a competir e prometeu que o Boavista terá todos os cuidados necessários.

"Tudo aponta para que o futebol regresse no final deste mês. Estávamos todos ansiosos por este momento. Temos uma vontade inequívoca de voltar à competição, esse é o nosso desejo, é a nossa ambição. No Boavista seguiremos, como temos feito até aqui, todas as normas e conselhos da DGS. Queremos ser um exemplo de rigor, de perseverança e de resistência (conforme os nossos quase 117 anos de história). Não queremos pôr em causa o nosso futuro de eternidade por um mês de euforia. Esse tem que ser o nosso foco! (...) Há todo um mundo dependente - apenas - do nosso comportamento. Nada mais que isso! Do nosso comportamento!", acrescentou, deixando ainda um apelo aos patrocinadores e parceiros.

"Que continuemos de mãos dadas a trabalhar em conjunto. Este não é o momento de abandonar o barco. É sim o momento de, concertadamente, remarmos para o mesmo lado, como até aqui, escapando da tormenta e dobrando o Cabo da Boa Esperança", concluiu,