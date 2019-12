Vítor Murta sobre Sá Pinto: "Estou a pensar dar-lhe um cartãozinho do centro de emprego"

JN Ontem às 22:15 Facebook

Twitter

Partilhar

À margem da inauguração da "Vila Natal" na Praça da pantera, no Bessa, o presidente do Boavista Vítor Murta reagiu às declarações de Sá Pinto.

Após a derrota frente ao Desportivo das Aves, Sá Pinto afirmou que "era a terceira vez" que os minhotos perdiam com "equipas que não ganhavam a ninguém", uma das quais o Boavista.

Vítor Murta, presidente do clube axadrezado, reagiu esta quarta-feira, salientando que "não responde a um funcionário do Braga".

"Sou presidente do Boavista. Não vou responder a um funcionário do Braga. Percebo o que ele está a fazer. Estou a pensar dar-lhe um cartãozinho do Centro de Emprego no Porto. Se ele tiver dificuldades lá em Braga, pode vir aqui ao Porto. Mas como é óbvio não vou responder a um funcionário do Braga. Diz o que quiser, nós já conhecemos o que valem as declarações dele", disse.

Sobre o evento, o líder do Boavista afirmou que a "Vila Natal" serve, essencialmente, para juntar famílias e incentivar a paixão pelo clube axadrezado.

"Decidimos fazer esta vila para juntar os boavisteiros e toda a gente que vive na cidade do Porto e pode evoluir fazendo parte desta família. Somos um clube com orgulho de ser portuenses, tripeiros, somos um clube da cidade e como tal é importante fazer este tipo de eventos com o objetivo de juntarmos as pessoas. Andámos perdidos durante algum tempo, perdemos duas gerações de miúdos e o que estamos a fazer é vacinar outra vez as nossas crianças e ganharem outra vez amor e paixão ao clube", explicou.