Vítor Oliveira dá nome a prémio para treinadores da Liga Portugal

O treinador falecido este sábado em Angeiras, Matosinhos, vai dar nome ao prémio de treinador do mês da Liga Portugal, bem como ao anual, que é distinguido na gala Kick-Off. O presidente da entidade, Pedro Proença, anunciou isso mesmo nas redes sociais.

"Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês. É esta nova designação dada pela Liga Portugal a todas as distinções feitas mensalmente a técnicos, como também na anual, entregue na gala do Kick-Off. Esta é a forma de a Liga Portugal imortalizar e homenagear um dos mais carismáticos treinadores do Futebol Português, modalidade à qual dedicou toda uma vida", anunciou este sábado Pedro Proença.