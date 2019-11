Vítor Oliveira e a expulsão: "É a m**** do critério!"

Hoje às 18:47, atualizado às 19:01 Facebook

Conselho de Disciplina divulga as palavras que custaram a expulsão do treinador do Gil Vicente em Famalicão.eva multa de 327 euros, mas não é suspenso.

Vítor Oliveira leva multa de 327 euros, mas não foi suspenso, o que não deixa de ser uma absolvição do treinador, que foi expulso por reclamar uma grande penalidade que o árbitro e o VAR não assinalaram mas que foi quase unanimente reconhecida.

"Isto é uma vergonha", disse Vítor Oliveira, assim citado no relatório do jogo da nona jornada do campeonato, que o Famalicão venceu por 2-1, na quarta-feira, entre muita contestação do Gil Vicente e do treinador Vítor Oliveira, que foi expulso, ainda na primeira parte, por palavras dirigidas ao árbitro e ao quarto árbitro, quando reclamava a marcação de uma grande penalidade, não assinalada.

"Isto é uma vergonha. É a m**** do critério do futebol português. O senhor Veríssimo [ndr: VAR] que abra os olhos", disse Vítor Oliveira, citado pelo relatório do árbitro.