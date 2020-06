Vítor Oliveira suspenso oito dias não estará no banco frente ao Aves

JN/Agências Hoje às 17:13 Facebook

O treinador Vítor Oliveira foi esta terça-feira suspenso por oito dias, por ter sido expulso no final do jogo com o Marítimo, e não poderá comandar o Gil Vicente na receção do Aves, na Liga.

Em comunicado, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol considerou que, no fim do encontro na Madeira, que acabou a vitória da equipa da casa por 2-1, o técnico de 66 anos colocou em causa a "honra e a reputação" da equipa de arbitragem, situação que levou à expulsão, já quando se dirigia para os balneários.

Por essa razão, Oliveira foi suspenso por oito dias e terá que pagar uma multa de 2040 euros. O treinador fica assim impossibilitado de dirigir o Gil Vicente no duelo com o Aves, agendado para domingo, em Barcelos, da 28.ª jornada da Liga.

Também por protestos junto da equipa de arbitragem, o diretor desportivo do Gil Vicente, Tiago Lenho, foi suspenso por seis dias e multado em 153 euros.