Vítor Oliveira: "Vou discutir a continuidade no Gil Vicente com o presidente"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, deixou esta quarta-feira duras críticas à arbitragem depois do jogo com o Famalicão e afirmou que vai discutir a continuidade no comando técnico dos gilistas.

"Este resultado pode ser observado de duas formas. Pelo lado do futebol, o Famalicão não tem culpa, fez dois golos e venceu. Não há vitórias injustas no futebol. Nós só temos de nos penalizar pela falta de eficácia. A outra forma de observar o resultado é que o mesmo está deturpado com erros grosseiros. No lance que dá o canto do primeiro golo, há um pontapé na cara do Fernando e não marcou falta. Depois temos um penálti que é perfeitamente evidente. Quem não consegue ver aquele penálti não pode apitar. Não podemos ter medo das palavras", começou por dizer o treinador, após a derrota (2-1) frente ao Famalicão.

Vítor Oliveira justificou ainda a expulsão e admitiu a saída do comando técnico do Gil Vicente.

O penálti é tão evidente que não é compreensível

"Andamos sempre à procura da verdade desportiva e falseamos sistematicamente e não é só com o Gil Vicente. Eu acredito que seja incompetência. Nunca sacudi água do capote, ando aqui há muitos anos. Não posso aceitar que o Gil Vicente, que é um clube de bem, não seja respeitado por todos os agentes desportivos deste país. Amanhã vou discutir com o presidente a continuidade à frente do Gil Vicente. Fui expulso porque terei dito coisas que não devia, mas durante os 90 minutos, com o calor do jogo, dizemos coisas que não devemos. Mas essas situações só aconteceram porque o penálti é tão evidente que não é compreensível. Depois com a presença do VAR pior ainda. O futebol português precisava de uma limpeza grande e que as pessoas assumam as responsabilidades", concluiu.

O Famalicão venceu (2-1), esta quarta-feira fora de casa, o Gil Vicente na nona jornada da Liga e igualou o F. C. Porto, segundo classificado.

O espanhol Toni Martínez (21 minutos) e o brasileiro Anderson Silva (80) marcaram os golos dos famalicenses, que passam a somar 22 pontos, os mesmos do F. C. Porto e a dois do Benfica. O Gil Vicente ainda reduziu pelo brasileiro Sandro Lima, aos 90, e mantém-se no 15.º posto, com sete pontos.