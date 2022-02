Vítor Pereira anunciado no Corinthians

Hoje às 15:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador português Vítor Pereira vai assumir a liderança do Corinthians, anunciou o presidente do clube brasileiro, Duílio Alves.

"No futebol, as decisões não são simples. Como estamos a ver por aí, não adianta ter pressa. O importante é definir o alvo, negociar e ter calma. Esta decisão demorou mais do que esperávamos, mas o resultado é exatamente o que queríamos. Agora damos boas-vindas a um homem que foi campeão onde passou e que chega ao Brasil pronto para trabalhar num clube único e que vai viver, com a Fiel [claque], a loucura de ser Corinthians. Bem-vindo Vítor Pereira, o novo técnico do Timão", explicou o líder.

Embora o Brasileirão só comece em abril, o Corinthians está a arrumar a casa e já escolheu o novo técnico, que vai começar a aventura em terras brasileiras no campeonato Paulista. Na época passda o Timão terminou o campeonato em quinto lugar, tendo como figuras da equipa Willian (ex-Chelsea), Renato Augusto (ex-Leverkusen) ou Paulinho (ex-Barcelona).

Em 2021/22 Vítor Pereira treinou o Fenerbahçe, atual quinto classificado da liga turca. Antes diso esteve na China, ao serviço do Shangai, 1860 Munique (Alemanha), Olympiacos (Grécia), Al-Ahli (Arábia Saudita) e F. C. Porto.