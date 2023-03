Vítor Pereira após nova derrota: "Mais dia, menos dia, as coisas vão surgir"

JN Hoje às 10:46 Facebook

O Flamengo perdeu com o Vasco da Gama, mas o treinador português mantém a confiança apesar do aumento da contestação.

Depois de deixar fugir três troféus (Supertaça brasileira, Mundial de Clubes e Recopa sul-americana), o Flamengo sofreu no domingo a primeira derrota no Campeonato Carioca. O 1-0 com o rival Vasco da Gama motivou mais críticas e mais contestação a Vítor Pereira, que está a ter um início de temporada muito complicado à frente do "Mengão".

Ainda assim, o treinador português reafirma a convicção num futuro risonho e na conquista de títulos no futuro.

"Vocês falam dos últimos resultados, mas os últimos resultados foram duas vitórias, contra o Botafogo e o Del Valle, certo? O que eu posso dizer é que há um compromisso dentro do clube entre equipa técnica, diretores e todo o plantel. Vejo toda a gente a trabalhar forte todos os dias para fazer as coisas como devem ser feitas no jogo. O que podemos controlar é o trabalho e os golos devem aparecer. Mais dia, menos dia, as coisas vão surgir", salientou Vítor Pereira.

O técnico tem recebido palavras de apoio de jogadores e mostra-se também satisfeito com a forma como eles se têm comportado.

"Uma equipa que joga como nós, que trabalha como nós e trabalha todos os dias de forma exemplar... Hoje faltaram os golos. Do primeiro ao último minuto trabalhámos, trabalhámos e trabalhámos. Assumirei sempre a responsabilidade e darei a cara por eles sempre que correrem como hoje", completou.