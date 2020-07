Vítor Pereira arranca Liga chinesa com triunfo

JN/Agências Hoje às 16:49 Facebook

O Shanghai SIPG, treinado por Vítor Pereira, estreou-se esta segunda-feira na liga chinesa com um triunfo por 3-1 sobre o Tianjin Teda, com o avançado brasileiro Ricardo Lopes em destaque.

Contratado esta temporada ao campeão sul-coreano Jeonbuk Motors, de José Morais, Lopes bisou no primeiro jogo pelo Shanghai SIPG e foi determinante na reviravolta da equipa de Vítor Pereira.

Em Suzhou, perto de Xangai, o Tianjin Teda colocou-se em vantagem logo aos seis minutos, por Rong Hao, mas o Shanghai SIPG deu volta ao marcador ainda durante a primeira parte.

Ricardo Lopes empatou o jogo aos 40 minutos e, pouco depois, aos 44, Wang Shenchao, consumou a reviravolta, após assistência de Óscar.

Na segunda parte, Lopes confirmou o triunfo, aos 64 minutos, e deu a primeira vitória a Vítor Pereira, que está a efetuar a terceira temporada na China.

Por causa do coronavírus, este ano, o modelo da liga chinesa, que viu o início suspenso durante cinco meses, é diferente, com as 16 equipas divididas em dois grupos, de acordo com as áreas geográficas, e com jogos apenas em Dalian e em Suzhou.

As equipas estão alojadas num único hotel em cada cidade, num regime de confinamento, com a interdição de contactos nos dois primeiros meses.