Vítor Pereira arrasa equipa: "Jogámos de barriga cheia"

Após a derrota na primeira mão dos quartos de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense (2-0), Vítor Pereira revela que não gostou da atitude dos jogadores.

"Para mim a explicação para esta derrota é muito simples. Vi uma equipa a lutar em todos os duelos, a jogar com a faca nos dentes, e a minha.... A vitória no Mineirão [frente ao Atlético Mineiro para o Brasileirão] fez-nos mal. Jogámos de barriga cheia. Não lutamos por todas as bolas, chegamos sempre atrasados", começou o técnico português.

Apesar do desaire, a passagem à próxima fase é mais do que possível, por isso, Vítor Pereira já está a pensar sobre o que terá de mudar para o Timão inverter o resultado na segunda mão.

"No segundo jogo temos de jogar como o Atlético Goianense jogou aqui, com a faca nos dentes e a meter o pé. Temos de ser agressivos em cada bola, disputá-la como se fosse a última. Este jogo tem de servir de lição", concluiu o técnico.

A segunda mão dos quartos de final da Taça do Brasil está agendada para o próximo dia 17 de agosto, na Neo Química Arena, precisando o Corinthians de vencer por três golos para seguir em frente.